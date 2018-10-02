Регулярный пропуск завтрака провоцирует болезни сердца у мужчин

Ученые из Гарвардского университета утверждают, что мужчины, которые игнорируют утренний прием пищи, будут страдать (или уже страдают) болезнями сердца.

Исследователи подсчитали, что у тех мужчин, которые пренебрегают завтраками по утрам, риск ишемической болезни сердца больше на 27% по сравнению с теми, кто завтракает. Результаты наблюдения были опубликованы в издании Circulation.

В опыте участвовало 27 тысяч мужчин с возрастом 45-82 года. Ученые собрали информацию о их здоровье за последние 16 лет. За это время они наблюдали за здоровьем у добровольцев. За этот период времени у респондентов было выявлено более, чем 1500 случаев ишемической болезни сердца. Более того, до этого момента никто из мужчин не жаловался на проблемы сердечно-сосудистой системы.

После проведенных исследований ученые сделали вывод, что к таким заболеваниям у представителей мужского пола приводит пропуск утреннего завтрака. Кроме того, мужчины, пропускающие завтрак, чаще всего имеют вредные привычки. К примеру, с пустым желудком начинали свой день люди, имеющие малоподвижный образ жизни, а также любители табака и алкогольных напитков. К этому списку относятся люди, которые чрезмерно трудятся.

Ишемическая болезнь сердца — поражение миокарда, возникающее в следствии прекращение поступления в сердечную мышцу артериальной крови.