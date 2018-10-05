Аспиранты из Ростова разработали устройство, которое измеряет пульс по веб-камере

Аспиранты ДГТУ Максим Белойванов и Иссам Самара создали систему, которая способна измерять пульс человека и частоту его дыхания всего за 30 секунд. Уникальность разработки в том, что измерения происходят по веб-камере.

Отмечается, что человеку необходимо находиться перед камерой неподвижно в течение 30 секунд, чтобы система могла провести измерения. Интересно, что дыхание устанавливается с помощью колебаний головы, которые и фиксирует система. Что касается пульса, для его измерения применяется более сложный метод.

Как рассказал Белойванов, для расчетов показателей пульса должна вестись обычная съемка. При этом устройство сможет считывать, как сосуды на лице наполняются кровью в момент сокращения сердечной мышцы. Дело в том, что в этот момент происходят изменения в спектре отраженного от лица света. Камера способна это выявить.

Отмечается, что разработанный аспирантами метод можно использовать на любом устройстве, которое оснащено веб-камерой. Интересно, что оно также окажется полезным, когда затруднительно определить физиологические параметры пациента. Такое бывает в случае сильных ожогов.

В настоящий момент Максим Белойванов и Иссам Самара занимаются созданием технологии определения артериального давления. В планах у молодых людей разработать универсальное устройство с сочетанием всех этих функций и подать заявление на патент.