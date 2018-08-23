Ученые выяснили, почему помет вомбатов имеет кубическую форму

Ученые из Джорджии выяснили причину квадратной формы помета, который выделяют вомбаты. Такое явление вызвано необычной работой кишечника. А также у их экскрементов есть свое назначение.

Результаты наблюдения были озвучены на 71-м ежегодном съезде Отделения динамики жидкостей Американского физического общества. Согласно исследованиям, которые провели ученые во главе с сотрудником Технологического университета Джорджии Патрисией Янг, кубическая форма помета вомбатов позволяет им не скатываться с возвышенностей. Это означает, что особенная форма экскрементов служит животным для территориальных меток. Патрисия также объяснила, каким образом у них получается делать помет кубической формы. Дело в том, что на определенных участках толстого кишечника, кубики могут растягиваться сильнее, чем на других. Из-за такого необычного свойства их помет образует грани кубической формы. Исследования толстой кишки были проведены на уже мертвых вомбатах, которые погибли на дорогах в результате столкновения их с автомобилями.

Такое открытие, по словам ученой, может быть полезно в промышленности по изготовлению кубов. Раньше было известно лишь два таких метода — заливать жидкостью в кубические формы или вырезать фигуры из твердой материи. С помощью вомбатов открыли третий метод, являющийся на стадии тестирования — изготовление кубов при помощи эластичного материала.