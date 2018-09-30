Ученые обнаружили следы самого маленького динозавра размером с воробья

О находке рассказал профессор Кунг Су Ким из Национального университета образования Чинджу. Совместно с ним в исследовании принимали участие также палеонтологи из Южной Кореи, США, Китая, Испании и Австралии.

Международная группа ученых смогла описать найденные на территории Южной Кореи следы очень маленьких существ. Известно, что по результатам первых исследований специалисты определили примерный возраст динозавров. Он составляет около 110 миллионов лет.

Интересно, что длина каждого следа достигает размера всего в 1 сантиметр. Это значит, что самый маленький в мире динозавр мог свободно помещаться в ладони. Обнаруженный вид получил название Dromaeosauriformipes rarus. По словам профессора Ким, следы оставлены представителями семейства хищников, известными как дромеозавры.

Ученые смогли высчитать примерную высоту бедра древнего существа. Для этого они взяли размер оставленного отпечатка и умножили его на коэффициент 4,5. В результате проведенных расчетов было выяснено, что миниатюрные динозавры едва достигали размеров воробья. Интересно также, что в отпечатках была обнаружена особенность: они были оставлены лишь двумя пальцами. Третий, предположительно, был убран, как коготь у кошек. Однако пока что эксперты пытаются понять, принадлежат ли найденные следы взрослой особи или это лишь детеныш.