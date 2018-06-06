Ученые объяснили зависимость аппетита от цвета продукта

Вчера, 23:30 \\ Наука

Некоторые цвета могут дистанционно управлять человеческими рецепторами.

Специалисты из Оксфорда провели несколько экспериментов в области цветовосприятия и выяснили, что в природе существует зависимость возбуждения аппетита от окраски пищи. Ученые удостоверились, что существую цвета, способные дистанционно включать или выключать вкусовые рецепторы человека. Данная информация предоставлена изданием Medical Daily.

Сотрудники Оксфордского университета назвали три ключевых цвета, оказывающих наибольшее влияние на человеческий аппетит. Красный цвет оказался самым сильным возбудителем рецепторов. На уровне подсознания, такие продукты казались человеку сладкими и привлекательными на вкус. Ученые провели эксперимент с дегустатором вин. Мужчине предложили оценить белое вино, химическим путем окрашенное в красный цвет. Дегустатор долго сомневался, но все же предположил, что данное вино получено из малины или клубники. Совсем наоборот обстоят дела с синим и зеленым цветом. Эти оттенки вызывают у человека отторжение и снижение аппетита.

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Автор - Антон Словацкий
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