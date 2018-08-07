Сеньор помидор в скафандре: Германия отправляет на орбиту семена томатов

Немецкие ученые сегодня запустят в космос маленькие теплицы с помидорами.

Проект немецкого авиа-космического центра готовится сегодня запустить на орбиту спутник, несущий на себе теплицы с посаженными семенами томата. Главной целью эксперимента станет наблюдение за развитием помидоров на высоте 600 километров от земли. Запуск исследовательского аппарата пройдет с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Калифорнии.

Руководитель исследования сообщил, что в случае позитивного результата эксперимента, Германия планирует продолжить развитие космического овощеводства для будущих продолжительных миссий. Как рассказали инженеры-проектировщики, спутник представляет собой комплекс оранжерей, общей площадью 1 кубометр и весом чуть более 200 килограмм. Оранжереи устроены, как замкнутые биологические системы, со своими бактериями и т.д. Основную питательную роль для будущих ростков сыграет синтетическая моча, которая будет преобразована в удобрения. Еще одним важным участником экспедиции станут зеленые водоросли, которые известны всем аквариумистам. Они будут вырабатывать кислород, и брать на себя переизбыток аммиака.