Отравиться по собственной вине: рыбы, живущие в Амазонке, не являются безопасным продуктом

Сегодня, 21:10 \\ Наука

Как было отмечено, рыбы, живущие в Амазонке, подвержены сильному загрязнению. В воду часто выбрасываются пластиковые бутылки, пакеты и мешки с прочими отходами.

В результате проведенных исследований стало ясно, что в желудке рыбы находится более чем 80% пластиковых частиц. Такие же результаты были получены в отношении птиц. По словам ученых, загрязнение рек сильно повлияет на людей в дальнейшем. Это связано с тем, что частицы пластика накапливаются в организме, что ведет к нежелательны последствиям. А люди покупают в магазинах больную рыбу или потребляют в пищу в кафе и ресторанах.

Также отмечается президентом страны, что первый бразильский космонавт Маркус Понти займет пост министра науки. Ранее Понтис заявлял о готовности возглавить министерство, если поступит такое приглашение от нового главы государства.

Бразилия оплакивает Национальный музей, который сгорел практически дотла. Огонь уничтожил почти 20 млн экспонатов, которые собирали два столетия. Человеческих жертв нет. Пожар начался, когда время посещения музея закончилось. С огнем боролись более восьмидесяти пожарных, им удалось спасти незначительное количество экспонатов, но большинство реликвий сгорело.

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Автор - Алевтина Сергеева
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