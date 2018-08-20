Самое острое в мире вещество оказалось эффективным обезболивающим

Учёные обнаружили полезные свойства растения Euphorbia resinifera (смоляной молочай), которые позволяют использовать его как универсальное обезболивающее. Результаты исследования были опубликованы на портале Wired.

Это растение, распространённое в Марокко, считается самым острым во всём мире, с ним не сравнится даже халапеньо. Входящее в его состав вещество ресинифератоксин по шкале Сковилла (жгучести) имеет 16 млрд. единиц. Оно может убить все нервные окончания, именно поэтому его могут использовать для снижения болевых ощущений.

Учёные выяснили, что если ввести его в тело, в нервных окончаниях откроется канал, по которому проходит повышенный приток кальция. В результате перенасыщенности кальцием происходит деактивация нерва, отвечающего за болевые ощущения, однако другие чувства при этом не исчезают. Пациент избавится от боли, но всё ещё будет ощущать прикосновения к телу. Тем не менее, перед инъекцией всё равно понадобится обычная анестезия.

В ходе исследования действие вещества было проверено на больных собаках с проблемами в коленных суставах. Благодаря одной такой инъекции болевые ощущения у животного исчезали на пять месяцев. Плюсом ресиниферотоксина стало и то, что его не нужно часто использовать, он не вызывает привыкания, влияет только на область, куда был введён, и не имеет наркотических свойств. Кроме того, он может помогать пациентам на поздних стадиях рака.

Учёные из Кембриджского университета полагают, что в качестве мощного обезболивающего можно использовать купание в холодной воде. По их мнению, этот метод также эффективен и не имеет побочных эффектов.