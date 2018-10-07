Борьба против аллергии: облизывание детких сосок способствует этому

Ученые пришли к выводу, что те дети, которым матери очищают соску облизыванием, меньше предрасположены к аллергии. Научные работники провели исследование, в рамках которого были опрошены молодые матери.

Это осуществлялось для того, чтобы узнать, как они очищают детские соски. Как выяснилось, у тех детей, чьи матери облизывали соски, предрасположенность к аллергии была ниже всего.

Также стоит отметить, что научные исследователи нашли наилучший способ для восстановления здоровья после инфаркта, и это спорт. Физические нагрузки в значительной степени повышают шансы пережить последствия инфаркта. Постоянные несложные физические упражнения не только снижают риск развития инфаркта изначально, но и способствуют ускоренному выздоровлению.

К тому же ученые выяснили, что грудное вскармливание может влиять на развитие иммунной системы в раннем возрасте. Адаптивный иммунитет у детей формируют бактерии, которые попадают в кишечник благодаря грудному вскармливанию. Отмечается и то, что не стоит рассматривать стерильную среду как необходимую для ребенка, поскольку такой образ жизни наоборот повышает риск развития различных заболеваний.