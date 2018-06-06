Глава миссии NASA Алан Стерн приедет в Москву

Сегодня, 14:46 \\ Наука

Руководитель миссии NASA "New Horizons" Алан Стерн приедет с лекцией в Москву. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Лекция, посвященная последним исследованиям аппарата "New Horizons", отправленного учеными NASA к Плутону в 2006 году, пройдет в рамках Международного кинофестиваля о науке и технологиях "Политех360". Также Алан расскажет о работах, которые были поведены при подготовке зонда к запуску в открытый космос.

Все желающие смогут послушать американского ученого и инженера 22 ноября в Российской государственной библиотеке. Отметим, что вход на мероприятие будет платным, а также необходимо будет предварительно пройти регистрацию.

Алан Стерн - американский инженер и планетолог, глава директората научных программ NASA. Является главным исследователем программы "New Horizons", которая занимется изучением Плутона, и главным научным сотрудником программы "Moon Express". Помимо этого Стерн занимается программой "Юнона" по изучению Юпитера. Алан Стерн удостоен множества наград и два раза попадал в список ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала "Time".

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Автор - Анна Андреева
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