Ученые рассказали, что из-за поворота ядра Земли в Индийском океане образуется новый остров

Об этом рассказали сейсмологи из ENS. Они уверены, что поворот ядра Земли может привести к непредсказуемым последствиям для жителей планеты. В частности, одним из таких станет образование нового острова, сообщает издание OAnews.

Специалисты заметили серию сильных подземных толчков еще в мае текущего года. Землетрясения происходили в Индийском океане в районе острова Майотта. Примечательно, что только в ноябре подземная активность прекратилась. Однако эксперты подозревают, что они могут начаться снова. Некоторые уже выдвинули определенные предположения, в чем состоит причина толчков. По мнению сейсмологов, эти процессы могут быть напрямую связаны с земным ядром. Интересно, что похожие события были описаны еще в 1936 году Эдгаром Кэйси, который был уверен о том, что ядро Земли в будущем ожидает поворот. Ученые отмечают, что новый остров возникнет примерно на расстоянии 50 километров от Майотты.

Интересно, что каждая горячая точка на Земле имеет свой антипод, то есть, точно такую же горячую точку, но ровно на другой стороне. Для Майотты таковым является остров Гавайи. Примечательно, что там также была зафиксирована подземная активность. Ученые полагают, что когда возникнет остров возле Майотты, то же самое случится и около Гавайев. При этом после события начнутся масштабные наводнения.