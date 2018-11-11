Ученые смогут распознавать шизофрению по запаху

Специалисты из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова выяснили, что шизофрению действительно можно определять по запаху. В этом ученым помогут собаки, которые иначе реагируют на страдающих психическими заболеваниями.

Сотрудники МГМУ им. Сеченова совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН в настоящий момент проводят исследования, в соответствии с которым хотят разработать методику распознавания людей, страдающих шизофренией. По их мнению, вокруг них образуется особый молекулярный состав, на который иначе реагируют собаки. Научная работа будет состоять из двух этапов. Сначала исследователи будут учить животных определять пациентов с шизофренией по запаху. После этого они проведут некоторые тесты в лаборатории с помощью газовой хроматографии. При этом пока что не удалось выявить никаких физических особенностей у больных шизофренией.

Эксперт Александр Носырев рассказал, что развитие шизофрении в организме влияет на баланс определенных веществ. Специалисты уверены, что можно создать метод, с помощью которого на основе летучих компонентов станет возможным диагностировать ранние стадии болезни, что значительно поможет в лечении. Для эксперимента будут использованы собаки породы шпиц, померанские и вольфшпицы. Они, как полагают ученые, обладают уникальными обонятельными способностями.

Ранее сообщалось, что при помощи собак уже научились определять некоторые заболевания. В частности, специалисты из Манчестерского университета пользовались их помощью для распознавания болезни Паркинсона за несколько лет до проявления первых признаков заболевания.