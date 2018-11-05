Ученые выяснили, в каком возрасте женщина достигает пика своей красоты

Специалисты из США выяснили, что каждая женщина становится наиболее привлекательной в определенном возрасте. Они провели исследование и определили, какого возраста надо достигнуть представительнице прекрасного пола для расцвета красоты.

Оказалось, что «самый красивый» возраст для женщины, когда она достигает пика сексуальной привлекательности является точка в 38,9 лет. Ученым в результате исследования удалось установить, почему именно эта цифра является тем самым расцветом. Оказалось, что, по мнению экспертов, именно в этом возрасте представительницы прекрасного пола начинают ощущать себя максимально уверенно в любовных утехах. Кроме того, это доказано и взглядом мужчин, которые убеждены, что, достигнув 38,9 лет, женщины обладают всеми необходимыми представителям мужского пола навыками.

Исследователи проанализировали также общую тенденцию и пришли к выводу, что самыми сексуальным женщинами становились Мишель Пфайффер и Шерон Стоун. Отмечается, что они давно преодолели отметку в 38,9 лет. В настоящее время женщины достигли возраста в 59 и 58 лет соответственно. Эту теорию регулярно подтверждают и всевозможные рейтинги желанных представительниц прекрасного пола.