И даже время подвластно: создана технология NASA по ускоренному выращиванию растений

Как отмечается, технология NASA по ускоренному выращиванию растений может быть в дальнейшем использована в сельском хозяйстве развивающихся стран.

NASA использует улучшенное светодиодное освещение, которое длится до 22 часов. Это необходимо для того, чтобы способствовать быстрому росту сельскохозяйственных культур. Опыты с пшеницей, ячменем, рапсом и горохом были завершены успешно. Научные работники считают, что технология станет нормой в научно-исследовательских институтах в ближайшем будущем.

Также стоит отметить, что NASA предрекло новую угрозу для нашей планеты. Опасность заключается в том, что населению Земли грозит цикл долгих, холодных зим, что связано с частотой появления и активностью пятен на Солнце. По предположениям ученых, дальнейшее понижение активности приведет к сильному похолоданию. Это может повлиять на работу связи и навигации.

Ученые из США, наблюдая за сверхновыми, обнаружили в их остатках огромные запасы оксида кремния. Он образуется при взрыве массивных звезд, из него же образовалась планета Земля. Исходя из увиденного, ученые сделали вывод, что сверхновые вносят большой вклад в распространение пыли.

Астронавт NASA рассказала о том, как преодолеть языковой барьер на МКС. Она отмечает, что в космосе нет языковых границ, люди, общаясь на разных языках, очень хорошо понимают друг друга.