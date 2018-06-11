Ученые рассказали, что характерно для людей с высоким интеллектом

Сегодня, 20:40 \\ Наука

Ученые сделали вывод о главных чертах высокоинтеллектуального человека. В списке этих черт точно нет склонности к переоценке своих навыков – этому больше подвержены глупые люди.

Следующим немаловажным признаком высокого интеллекта является пристрастие к музыке. Специалисты отмечают, что преданность определенному музыкальному жанру или исполнителю свидетельствует о хорошей разборчивости в музыкальной индустрии. Также, дети, проявляющие способности к игре на музыкальных инструментах, с большей вероятностью успешно освоят точные науки и могут похвастаться хорошей памятью.

Было установлено, что старшие сестры и братья в семьях тоже обгоняют своих младших родственников в интеллектуальных способностях. С чем конкретно это связано, ученые не знают. Они уверяют, что с генетическими проблемами это не связано, так как встречается даже в семьях с абсолютно здоровыми детьми.

Высокий интеллект можно определить и по строению тела. Ученые утверждают, что худые люди тратят основной запас своей энергии на умственную деятельность, а не на поглощение пищи.

Также, высокоинтеллектуальными ученые назвали людей, любящих домашних животных, те люди, которых кормили в детстве грудь и левши.

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Автор - София Волкова
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