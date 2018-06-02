Ученые выяснили, что ходьба назад может улучшить кратковременную память

К такому выводу пришли специалисты, проведя исследование с участием 144 добровольцев и выяснили, что ходьба назад действительно способствует лучшему запоминанию информации, сообщает издание "Актуальные новости".

В рамках эксперимента участников разделили на две группы. В соответствии с условиями исследования добровольцам обеих групп показали видеозапись. Люди, входившие в первую группу, должны были находиться в статичном положении во время просмотра. Оппоненты же, напротив, ходили вперед или назад.

После того как ролик был просмотрен, участникам обеих групп задали вопросы, касающиеся увиденного. На видеозаписи был показан инцидент кражи сумки у женщины. Всего нужно было ответить на 20 вопросов. Оказалось, что добровольцы, которые во время исследования ходили в обратном направлении, смогли вспомнить больше деталей инцидента.

Ученые из Университета Рохемптона провели аналогичное исследование, в соответствии с которым пришли к похожим результатам. Участникам предложили список и решили проверить, сколько они смогут запомнить слов из него. При этом добровольцам необходимо было лишь представлять себе движение поезда или обычную ходьбу в обратном направлении. Оказалось, что связь между понятиями время и пространство имеет важное значение для того, как разум формирует воспоминания. Ходьба назад действительно может улучшить кратковременную память.