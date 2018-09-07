Японцы первыми вживят стволовые клетки при операции на спинном мозге

Добровольцами станут четыре жертвы ДТП и спортивных травм. Об этом сообщает Kyodo News.

Первыми в мире за такую операцию возьмутся сотрудники частного Университета Кэйо. Пока они ожидают разрешения от правительства Японии. Если чиновники одобрят медицинскую процедуру, её начнут применять на людях уже в 2019 году.Группа исследователей во главе с профессором Хидеюки Окано готовы создавать плюрипотентные стволовые клетки с лабораторных условиях. Они будут ожидать своей участи в замороженном состоянии.

Во время операции биологический материал планируют вживить в поврежденные участки спинного мозг пациентов. По расчетам ученых, стволовые клетки спровоцируют восстановление нервов. Эффект должен проявится примерно через четыре недели после хирургического вмешательства.

Японцы отмечают, что технология позволит вылечить лишь относительно свежие повреждения спинного мозга. Она бесполезна для людей, которые получили травму более шести месяцев назад или обладают хронической формой заболевания. Однако медики из Университета Кэйо продолжат искать средства для лечения даже таких проблем со здоровьем.