Ученые: между людьми и косатками много общего

Сегодня, 16:52 \\ Наука

Как отмечается, научные сотрудники обнаружили сходства между чертами косаток и человека. исследования проводились в зоопарке. Научные сотрудники исследователи изучили личностные характеристики 24 косаток, 18 из которых уже родились в неволе.

В список выявленных качеств вошли такие как независимость, храбрость, опека, чувствительность, упрямство и игривость. Полученные результаты были сравнены с результатами наблюдений за людьми и шимпанзе. Итогом стало значительное сходство. Возникновение данных черт характера связано с необходимостью жить в сложной социальной среде, косатки тоже живут небольшими группами. В дальнейшем ученые из Университета Жироны планируют узнать, как неволя может повлиять на характер животных.

Студенты Каталонии вышли на улицы с акцией протеста. Студенты, требующие принятия декларации о независимости Каталонии, написали на проезжей части девиз демонстрации «1 октября, не забудем, не простим». Демонстрации студентов начались после обещанных сторонниками независимости «неожиданных акций»: перекрытие дорог, блокировка центральных улиц Барселоны.

Стоит отметить, что эксперименты ученой дамы в Испании обошлись бюджету в 45 млн украденных рублей. Женщина внесла в отчеты данные о завершении опытно-технологических работ, а сама перевела деньги на счета других организаций. Этот инцидент произошел еще 2012 году, но только спустя шесть лет дело заведено.

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Автор - Алевтина Сергеева
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