В Канаде случайно обнаружили новый вид одноклеточных микроорганизмов

Сегодня, 15:39 \\ Наука

Открытие сделано во время похода студенткой канадского Университета Дэлхаузи. Находясь за городом Галифакс, Яна Эглит взяла на пробу местную почву. После исследования образцов выяснилось, что в почве обитали эукариоты, не подходящие ни одному из уже известных царств микроорганизмов. Результаты разместили в журнале Nature.

Стандартная классификация микроорганизмов включает в себя такие царства: прокариоты, протисты, грибы, растения, животные. Найденные студенткой организмы не являются представителями ни одного из этих царств. Однако их можно отнести к микробам хемимастиготам.

Хемимастиготы являются одноклеточными микроорганизмами, которых обнаружили очень давно, но до недавнего времени не исследовали. Неизвестный ранее вид назвали Hemimastix kukwesjijk — так зовут огра из местных легенд.

По словам Яны, находка ведет себя необычно. Чтобы их обнаружить, были применены методы транскриптомики. Участник исследования Аластер Симпсон сообщил, что это открытие даст человечеству новое понимание развития сложных клеток и откуда они произошли, еще за долгое время до появление животных.

Новый микроорганизм размножили, что бы продолжить его изучение. Ученые рассчитывают на получение новой информации об эволюции благодаря найденному организму. Пока что неизвестно, насколько важен Hemimastix kukwesjijk для изучения истории эволюции.

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Автор - София Волкова
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