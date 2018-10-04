Лекарство из яда скорпиона пробьет барьер к мозгу пациента

Секрет заключается в особенностях хлоротоксина. Новое вещество описано в статье для журнала Chemical Communications.

В организме человека работает гемато-энцефалический барьер, призванный защищать мозг от попадания токсических веществ. В то же время, он не пропускает к органу и лекарственные препараты, которые порой могут спасти жизнь пациента. В том числе, от рака. Путь к решению проблемы нашли сотрудники Института биомедицинских исследований в Барселоне под руководством Эрнеста Гиральта.

Испанские ученые заметили особые свойства пептида MiniCTX3, содержащегося в яде скорпиона. Они научились химическим путем создавать в лабораториях специфический хлоротоксин и его производные. В итоге получились несколько образцов со свойствами MiniCTX3. Эксперименты показали, что челноки на основе пептида способны "пробить" ГЭБ и доставить лекарство непосредственно к мозгу с высокой эффективностью.

Эрнест Гиральт отметил, что немногие ученые ученые ищут способы проникнуть за гемато-энцефалический барьер. Однако испанской группе удалось разработать несколько перспективных стратегий, которые помогут медицине преодолеть это препятствие. Одной из них является преобразование органических ядов.