В Германии создали магниточувствительную кожу для управления электроникой

Сегодня, 11:29 \\ Наука / От редакции

Инновационный материал реагирует на геомагнитное поле Земли. О разработке пишет сайт Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф.

 Инженеры из Германии во главе с доктором Денисом Макаровым создали тонкий магниточувствительный сенсор на основе золотой фольги и ферромагнитных полос. Авторы отмечают, что металл можно заменить другим кондуктивным веществом. Сенсор создает магнитное поле силой от 40 до 60 микротесла. Это в тысячу раз меньше возможностей обычного магнита на холодильник. Но достаточно закрепить к коже пальца полосу толщиной около 0,0001 миллиметра, чтобы получить новые способности. При этом сенсор на подложке из фольги отличается высокой прочностью и гибкостью.

Как показали практические эксперименты, разработка позволяет управлять электроникой. Например, направлять панду в виртуальном пространстве. Принцип работы напоминает гироскоп. Оператору нужно отклонить палец относительно сторон света, чтобы персонаж изменил траекторию движения. По словам Гилберта Сантьяго Каньона Бермудеза, сенсор реагирует на изменения в геомагнитной ориентации пальца, изменяя электрическое сопротивление. Так напряжение сильнее с северной стороны и слабеет к югу.

Ученые отмечают, что устройство можно превратить в электронную кожу с функциями компаса. Это поможет людям с отклонениями лучше ориентироваться в пространстве.

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Автор - Александр Лубяной
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