Тестостерон поможет эффективно бороться с депрессией – учёные

Специалисты из Дрезденского технического университета объединили данные 27 исследований, доказав эффективность метода.

Воздействие тестостерона на мужчин, страдающих депрессией, давно было замечено учёными. Но прямые доказательства пользы подобного подхода оставались под вопросом длительное время. Группа специалистов провела обширные исследования, объединив предыдущий опыт своих коллег.

Общее количество участников эксперимента составило 1890 человек, которые наблюдались в различный период времени. Проведя анализ данных, учёные пришли к выводу, что тестостерон поможет бороться с депрессивными расстройствами и их проявлениями. Однако специалисты отмечают, что необходимо проведение клинических исследований.

Участники 27 экспериментов отличались по показателям. Некоторые из них имели изначально низкий уровень тестостерона, другие в ходе исследований получали антидепрессанты. Но все эксперименты показали, что на психическое состояние мужчин гормон действует эффективно и положительно. Теперь учёные намеренны провести свои эксперименты, которые должны доказать пользу тестостерона для различных проявлений депрессии.