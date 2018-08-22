Исследование показало, что структура ДНК влияет на скорость мутации геномов

Сегодня, 09:42 \\ Наука

На скорость и частоту ошибок синтеза ДНК влияет трехмерная структура ДНК.

Используя данные анализа последовательности ДНК генома третьего поколения, группа исследователей из штата Пенсильвания и Чешской академии наук выяснили, что последовательности, способные формировать необычные конформации ДНК, которые часто связаны с раковыми и неврологическими заболеваниями, могут по факту замедлять или ускорять процесс синтеза ДНК и выдавать больше или меньше ошибок секвенирования. Учёные выяснили, что структура ДНК влияет не несколько факторов, а именно: скорость и точность синтеза ДНК. Данное исследование было опубликовано онлайн в журнале Genome Research.

Катерина Макова, профессор биологии и один из лидеров исследовательской группы, сказала, что учёные долгое время были заинтересованы в понимании факторов, которые влияют на изменение частоты мутаций в геноме. Понимание того, как структура не-B ДНК влияет на скорость мутации, чрезвычайно интересна и с точки зрения эволюции генома, и потому, что это помогает в понимании некоторых болезней.

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Автор - Хельга Финская
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