Учёные: Бессонницу и кошмары можно побороть медитацией

Военные специалисты отмечают, что метод оказался действенным для солдат с посттравматическим стрессовым расстройством.

Группа специалистов из Министерства по делам ветеранов США провела эксперимент, в котором были задействованы 203 бывших военных. Все из них участвовали в военных операциях, и страдали от различных проявлений посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В основном они жаловались на бессонницу, ночные кошмары и неожиданно возникающие воспоминания.

В рамках исследований всё участники должны были пройти 12 курсов трансцендентальной медитации, длящихся не менее полутора часа. Для эффективности эксперимента бывшие военные должны были медитировать дома. Согласно результатам исследований, опубликованных в журнале Lancet Psychiatry, 61% участников положительно отозвался об эффективности методики для борьбы с ПТСР. Мужчины отметили, что их состояние улучшилось минимум на 10 баллов, согласно принятым нормам измерения. Специалисты отмечают, что необходимы более тщательные исследования, направленные и на женщин-военных.