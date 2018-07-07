Ученые назвали эффективные методы противостояния стрессу

Сегодня, 22:10 \\ Наука

В Индии в Университете Махариши ученые исследовали новые пути, помогающие человеку избавиться от стресса. Они установили, что стресс реально взять под контроль.

Стрессоустойчивость растет при занятиях медитацией и йогой. Различные техники медитации помогают справиться с тяжелыми формами расстройств, даже с посттравматическим расстройством. Ученые считают, что подобные практики способны восстановить нервную систему.

Для эксперимента были приглашены 203 бывших военнослужащих, переживших Афганскую войну. Им был поставлен диагноз ПТСР. Испытуемых разделили на три группы. Участники первой группы использовали медитацию, уделяли занятиям 90 минут в день. Люди из второй группы проходили лечение экпозиционной терапией. Третья группа ходила в специальные учебные классы. По завершению эксперимента было установлено, что группа медитирующих лучше остальных справлялась с расстройством психики. Однако среди них методика помогла только 40%.

По словам психологов, даже высокая эффективность медитации не может вылечить 100% испытуемых.

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Автор - София Волкова
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