Ученые МГУ: В московских осадках содержится около 700 опасных веществ

Химики Московского государственного университета исследовали пробы столичного снега и выявили в нем больше 700 опасных для человека органических соединений. Получить данные удалось с помощью газовой хроматографии высокого качества.

Результаты исследования поместили в журнал Science of The Total Environment. По словам ученых-химиков, они используют снег для изучения загрязнений атмосферы уже долгое время, поскольку снег ценнее как объект анализа. Он содержит больше необходимых данных по сравнению с дождем. Если взять на анализ пробу воздуха, полученные результаты будут актуальны только на тот период, когда была взята проба. Если же взять образец снега в начале весны, в нем будут сосредоточены все загрязнения за зимний период.

Среди найденных опасных веществ - экотоксиканты, канцерогены таких видов как фенолы, фталаты, полициклические ароматические углеводороды и другие. Руководитель Альберт Лебедев отмечает, что помимо известных вредных соединений есть также и не исследованные. Их опасность установить трудно, так как для них не прописаны нормативы. Лебедев рассказала, что сейчас в разных регионах России мониторинг чистоты воздуха проводят по одинаковой схеме и ищут одни и те же вещества, что не является правильным. Он предлагает для каждого края и региона фиксировать нетипичные угрозы загрязнения, а потом следить за тем, как меняется содержание в воздухе уже известных опасных соединений.