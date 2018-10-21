Самая яркая галактика во Вселенной оказалась "каннибалом"

Группа астронавтов в Чили под руководством Танио Диаса-Сантоса (Tanio Diaz-Santos) из университета Диего Порталес узнали интересный факт о древней светящейся галактике. Ее рекордная яркость обусловлена неким каннибализмом.

Суть заключается в следующем: галактика под названием W2246-0526 имеет три спутника. Она захватывает у них вещество, которым спутники соединены между собой. Такое можно обнаружить в редких случаях и еще не было зафиксировано на таком расстоянии от земного шара. Свет галактики шел до Земли около 12,4 млрд лет.

В центральной части галактики находится массивная черная дыра. Ученые предположили, что на эту дыру попадает много вещества от спутников, что делает галактику такой яркой. Они применили телескоп ALMA. С помощью него были замечены струи пыли, идущие от спутников к W2246-0526. Диас-Сантос отметил, что такое «подкармливание» может длиться сотни миллионов лет. Уникальность галактики в том, что при таком далеком нахождении от Земли она питается более чем одним соседом.

На данный момент ученые не готовы точно утверждать, характерен ли этот каннибализм для других аналогичных звездных систем и способствует ли он их яркости.

Галактика W2246-0526 была обнаружена NASA в 2015 году при помощи WISE – телескопа с инфракрасным свечением. Она находится далеко от Млечного Пути, однако является самой яркой – ее яркость равна 350 триллионам солнц.