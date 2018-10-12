Уникальный биопринтер для МКС уцелел при крушении "Союза МС-10"

Аппарат способен работать, несмотря на повреждения корпуса. Об этом управляющий партнер компании-разработчика Юсеф Хесуани рассказал на своей странице в Facebook.

Магнитный биопринтер "Орган.Авт" от 3D Bioprinting Solutions не разбился вместе с бытовым отсеком корабля "Союз МС-10", как предполагалось ранее. Основные рабочие компоненты уцелели после падения с высоты в 70 километров. В том числе, магниты. Утеряна лишь "декоративная часть" и биологические материалы. Юсеф Хесуани выразил свою гордость за качество конструкции.

Уникальное оборудование планировали испытать на МКС, вырастив в космосе части живых органов крысы. Планам ученых помешало крушение пилотируемого корабля, произошедшее 11 октября в Казахстане. Как выяснили в "Роскосмосе", причиной аварии стало неправильное отделение ступеней ракеты носителя. Юсеф Хесуани вместе с коллегами планируют повторно отправить биопринтер на МКС 3 декабря. Теперь ответственность за печать ложится на космонавта Олега Кононенко.