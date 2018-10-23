Орангутаны предостерегают детей от хищников на примерах из прошлого

Этот вид единственный, кроме человека, перенимает от старших знания о минувших событиях. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Ученые выделяют такое явление, как смещенная отсылка. Оно предусматривает, что животные способны при помощи звуков "рассказывать" о событиях из прошлого. Сотрудники Сент-Эндрюсского университета в Шотландии обнаружили такое свойство у орангутанов.

Ученые провели масштабный эксперимент на острове Суматра. Исследователи подготовили четыре цветных плаща разного окраса. Один из них напоминал тигриную шкуру, а другие - более абстрактные изображения. В таких накидках ученые пробирались под деревьями, на которых обитали самки с детенышами, а затем оценивали реакцию животных.

Как оказалось, все орангутаны с опаской восприняли тигриный и узорчатый плащи. Одна из подопытных издала причмокивающие звуки сразу, а шесть других предпочли молча забраться повыше. Убравшись от угрозы, самки ждали до 20 минут, а затем начинали громко сигнализировать об опасности.

По мнению ученых, такое поведение предостерегает детей от хищников. Отложенный сигнал тревоги должен сообщать малышам об угрозе на примерах из недалекого прошлого. Младшему из участников эксперимента исполнилось пять лет. В таком возрасте орангутаны могут воспринимать информацию комплексно, а после встречи с тигром складывать тревожные звуки с направлением взгляда и движениями матери.

Авторы исследования отмечают, что предостережение самок вряд ли относятся к другим сородичам. Семьи обычно селятся далеко друг от друга. К тому же, другие орангутаны не реагировали на предупреждение, хотя и слышали характерные звуки. В то же время, этим приматам свойственна повышенная забота о детенышах, которые находятся с матерью по 8-9 лет.