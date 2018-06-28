Учёные: Интернет-сервисы помогут индейским племенам пережить изменения климата

Группа специалистов из Университета Вашингтона на протяжении 2 лет разрабатывает специальный проект, призванный помочь коренным жителям Америки.

Эксперты из Северо-западного научного центра по климатической адаптации обнаружили, что многие индейские племена не готовы к масштабным изменениям климата. Они не способны отслеживать погодные явления из-за отсутствия специальных интернет-сервисов. Коренные жители Америки не меняют привычное место жительства из-за устоявшихся традиций, а также привычных условий. Но в условиях изменения климата это может стать фатальной ошибкой для многих племён.

Учёные решили разработать интернет-ресурсы, которые помогут коренному населению пережить природные явления. Сервисы будут отображать информацию об осадках, изменениях температуры, и предсказывать вероятность пожаров и других опасностей. Сайты будут содержать отдельные данные для каждого из 84 племён, проживающих в Америке. Научный подход позволил максимально оптимизировать информацию для конкретных условий и изменений.