Ученые назвали пять видов спорта, улучшающих качество интимной жизни

Сегодня, 00:30 \\ Наука

В США ученые выделили пять видов спорта, помогающих усовершенствовать свои навыки в сексе.

Всем известно, что спорт является неотъемлемой частью жизни человека, заботящегося о здоровье. Он самым положительным образов влияет на весь организм в целом, но итоговые результаты от занятий могут и отличаться. Это зависит того, какому виду спорта отдается предпочтение.

Если цель человека именно улучшить качество полового акта, стоит присмотреться, какой именно спорт развивает гибкость, пластичность и выносливость. В первую очередь, это танцы жанров латино, сальса, свинг, бачата. Танцы не только совершенствуют тело, но и способствуют росту уверенности в себе ,что несомненно скажется на личной жизни.

Далее в списке следуют йога и пилатес. Эти виды спорта помогают заново узнать свое тело и почувствовать все мышцы, даже те, о которых в повседневной жизни человек не догадывается.

Этот список не мог обойтись без бега. Бег улучшает кровообращение, тренирует выносливость, что поможет не только сделать половой акт лучше, но и дольше.

Мужчинам ученые особенно рекомендуют регулярное плавание. Оно способно повысить сексуальное желание и предотвратить эректильную дисфункцию. А к велосипедному спорту нужно подходить внимательно. Неправильное положение во время движения и неудобная одежда могут нанести вред.

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Автор - София Волкова
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