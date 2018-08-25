Ученые из Нью-Йорка научили компьютер подделывать отпечатки пальцев

Нейросеть обманывает биометрические системы в 23% случаев. Описание разработки опубликовали на ресурсе arxiv.org.

Сотрудники Университета Нью-Йорка выступили в Лос-Анджеле на конференции по безопасности. Они представили проект DeepMasterPrints, который демонстрирует уязвимость современного сканирования. По словам ученых, система биометрического анализа работает не с полноценными отпечатками пальцев, а лишь их частями. Благодаря этому злоумышленники могут подобрать узор, который подойдет хотя бы одному образцу из базы.

Эту задачу инженеры поручили компьютеру. Их нейросеть проанализировала большую базу данных и определила узоры на пальцах, которые повторяются чаще всего. Машинный алгоритм DeepMasterPrints научился создавать наборы из нескольких наиболее распространенных элементов. Такие отпечатки могут частично соответствовать нескольким сохраненным сканам.

При погрешности в 0,1% подделка срабатывает лишь в одном из пяти случаев. Но если система допускает отклонение в 1% - вероятность взлома растет до 77%. Разработчики предлагают учитывать этот недостаток при модернизации биометрического сканирования.