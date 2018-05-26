Футболисты должны опасаться сердечного приступа – специалисты

Эксперты отмечают, что проблемы со здоровьем не зависят от возраста игрока в футбол.

Норвежские учёные на протяжении 7 лет наблюдали за 595 футболистами для того, чтобы выяснить риск возникновения определённых заболеваний. Но опыт не смог показать конкретных результатов, кроме 6 случаев серьёзных проблем с сердцем. В 2018 году британские учёные решили продолжить исследования своих коллег, и пришли к определённым выводам.

По мнению специалистов, игроки в футбол в первую очередь должны опасаться проблем с сердцем. Эксперты отмечают, что приступ может случиться как у старых футболистов, так и тех, кто только начал увлекаться спортом, и находится на пике своих возможностей.

Согласно данным специалистов, за последние десять лет от сердечного приступа умерло 8 футболистов в возрасте 16-17 лет, собирающихся строить профессиональную карьеру. Стоит отметить, что все смерти произошли во время тренировок. По словам экспертов, физические нагрузки должны быть жёстко нормированы, в противном случае можно будет нарушить работу сердца, изнашивая организм бегом и постоянными нагрузками.