NASA использует Луну в качестве испытательной площадки для полета на Марс

Решение обратить усилия и ресурсы на возвращение человека на Луну было принято не сразу. Противники утверждали, что отвлекаясь на Луну, приостановится процесс изучения Марса. Однако теперь стороны пришли к компромиссу.

План по пилотируемому полету человека на Марс под названием «Journey to Mars» старался не затрагивать высадку на Луну. План был сосредоточен на пространстве вокруг Луны в качестве пробной площадки для предстоящих полетов на Марс ближе к 2030 году.

Однако новая программа NASA под названием Space Policy Directive 1 (SPD-1) внесла свою лепту в уже построенные планы на будущее. Руководство NASA начинает создавать спускаемые аппараты, которые смогут высадить на Луне астронавтов. Также планируется разработка орбитальной платформы Gateway.

Как указывает Mars Daily, споры уже прекратились: бывшие противники нового плана теперь отмечают, что он позволить уменьшить риски, характерные для высадки на Марсе.

Миссия на Луну поможет инженер выявить недостатки и приобрести ценный опыт, который можно будет использовать при марсианских миссиях. По мнению ученых, луноход и марсоход имеют около 80% сходств, которые могут сыграть на руку. Отличаются они тем, что посадочные системы для Марса нельзя полноценно опробовать на Луне , так как там нет атмосферы.

В скором времени луноходы подвергнут тестированию на полигоне площадью 1000 кв.м в Германии.