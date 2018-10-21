Астрофизиками открыта новая галактика-призрак Антлия 2

Сегодня, 21:12 \\ Наука

Астрофизик Габриэль Торреабл и его команда специалистов обнаружили ранее неизученную галактику, которую назвали Антлия 2. Она расположена всего лишь в 130 тысячах световых лет от Млечного Пути, однако ранее никем открыта не была. Поэтому ее уже назвали «призрачной».

Ученые-астрофизики сообщили, что новая галактика может в корне изменить то, что человечеству уже известно о законах физики, которые существуют в космическом пространстве. Найти Антлия 2 ранее было очень трудно, так как у исследователей просто отсутствовали необходимые инструменты и оборудование. В ходе исследований выяснилось, что Антлия 2 своими размерами схожа с Большим Магеллановым Облаком. Однако они отличаются по скорости вращения: галактика-призрак вращается в 10 тыс. раз медленнее Облака.

Астрофизики уточняют: Антлия 2 представляет собой карликовую галактику. На траекторию ее движения при помощи волн должно оказывать влияние какое-то большое неизвестное космическое тело.

Большое Магелланово Облако также является карликовой галактикой и спутником Млечного Пути. По своим размерам оно меньше Млечного Пути в 10 раз. В Большом Магеллановом Облаке находятся почти 30 миллиардов звезд. Наблюдать Облако на территории России, к сожалению, не представляется возможным.

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Автор - София Волкова
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