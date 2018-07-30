В РКС создали новую методику проверки микроэлектроники для космоса через рентген

Сегодня, 20:43 \\ Наука

Компания «Российские космические системы», которая является частью Роскосмоса, внесла предложение использовать рентген для проверки микроэлектроники для космоса.

Работники «Российских космических систем» протестировали способ проверки электрокомпонентов с помощью рентгена. На это у них ушло около двух лет. Были обследованы около 60 тыс. элементов. Из этого количества 3% не соответствовали требованиям. Получив результаты работы, сотрудники РКС вывели новую методику проверки электроники. В скором времени ее внедрят при наземных испытаниях микроэлектроники для полетов в космос.

В ближайшее время Министерство промышленной торговли должно утвердить новую методику. Об этом сообщила инженер Татьяна Корбанкова.

Одобрение уже получено от научно-технического совета РКС. Процедура рентгеновской проверки должна статья обязательной для определенного типа устройств, которые станут частью приборов космического назначения.

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Автор - София Волкова
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