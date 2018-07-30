В РКС создали новую методику проверки микроэлектроники для космоса через рентген
Компания «Российские космические системы», которая является частью Роскосмоса, внесла предложение использовать рентген для проверки микроэлектроники для космоса.
Работники «Российских космических систем» протестировали способ проверки электрокомпонентов с помощью рентгена. На это у них ушло около двух лет. Были обследованы около 60 тыс. элементов. Из этого количества 3% не соответствовали требованиям. Получив результаты работы, сотрудники РКС вывели новую методику проверки электроники. В скором времени ее внедрят при наземных испытаниях микроэлектроники для полетов в космос.
В ближайшее время Министерство промышленной торговли должно утвердить новую методику. Об этом сообщила инженер Татьяна Корбанкова.
Одобрение уже получено от научно-технического совета РКС. Процедура рентгеновской проверки должна статья обязательной для определенного типа устройств, которые станут частью приборов космического назначения.