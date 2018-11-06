Чукотское море стало благодатным районом для размножения белых медведей

Эта субпопуляция животных сохраняет высокую численность около десятка лет. На это указывает исследование американских ученых, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Сейчас биологи насчитывают на Земле 26 тысяч белых медведей, которые разделены на 19 субпопуляций. Хищникам угрожает полное исчезновение, из-да чего они оказались в Международной Красной книге. В последнее время наблюдается тревожное сокращение некоторых групп, спровоцированное таянием ледников.

Однако сотрудники Полярного научного центра при Вашингтонском университете США нашли субпопуляцию, которую глобальное потепление практически не коснулось. Она обитает в пределах Чукотского моря. Ученые наблюдали за местными белыми медведями с 2008 по 2016 года. Ежегодно исследователи следили за поведением порядка 60 особей, а некоторых даже отслеживали через GPS-маячки.

Район оказался весьма благодатным для вида. Воды Чукотского моря не отличаются большой глубиной, но предлагают обильное количество питательных веществ из Тихого океана. Ими питаются тюлени - основная добыча белых медведей. Вдобавок, на берег время от времени выносит китов. Их туши выгодно дополняют рацион зверей. Благодаря таким условиям, белые медведи активно размножаются и живут дольше сородичей из многих других регионов. Их количество в Чукотском море составляет немногим меньше 3 тысяч особей.

В то же время, ученые заметили нездоровую тенденцию. Местные медведи проводят меньше времени, активно охотясь на льдинах. Это демонстрирует, что они тоже ощущают таяние ледников.