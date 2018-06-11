Учёные предположили, что гены влияют на любовь к чаю и кофе

Учёные из Университета Квинсленда в Австралии пришли к выводу, что любовь человека к чаю или кофе обусловлена генетикой.

В составе чая и кофе содержатся горькие компоненты, за счёт которых они имеют достаточно приятный вкус. Оба напитка содержат горький дегустационный кофеин, а в кофе входит ещё одна горькая молекула – хинин, которая также присутствует в тонической воде. Целью учёных было изучить связь между генами вкусового рецептора и потреблением этих напитков у более 430 тысяч граждан Великобритании возрастом от 37 до 73 лет. Участников попросили заполнить анкету, в которой спрашивали о количестве чашек кофе или чая, потребляемых в день, а также как часто они употребляют спиртное.

Участники с мутациями в генах рецепторов к кофеину в сутки могли выпивать до четырёх чашек кофе, однако не испытывали подобной тяги к чаю. Те, чьи гены делали их чувствительными к хинину и пропилтиоурацилу, отдавали предпочтение чаю, но меньше хотели выпить кофе.

Предположительно, так происходит потому, что последняя группа участников, попробовавшая хинин и пропилтиоурацил, более чувствительна к горьким вкусам в целом. В связи с этим они ощущают резкую горечь кофе, а потому испытывают большую тягу к чаю, которому характерна более мягкая горечь. Кроме того, высокая чувствительность к пропилтиоурацилу связана со снижением потребляемого алкоголя, чего нельзя сказать о восприятии кофеина и хинина.

Раннее стало известно, что, благодаря флавоноидам, чай оказывает благоприятное воздействие на организм, предотвращая болезни сердца и артерий. Также, как и кофе, он способен замедлить процесс старения и предотвратить окислительный процесс.