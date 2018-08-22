В Индии впервые нашли останки "древнего человека" возрастом 11 млн лет

В Индии палеонтологи нашли останки человека, которому 11 миллионов лет. Это первая в истории находка, которую удалось обнаружить на данной территории.

Сотрудники Института палеонаук имени Бирбала Сахни стали счастливчиками уникального «подарка судьбы». Раскопки велись в штате Гуджарат — самое западное место Индостана, в районе Катч. Исследователи рассказали, что нашли челюсть примата, который относится к группе, куда входят гориллы, орангутанги, шимпанзе и, даже, люди. После тщательного изучения, ученым удалось выяснить, что они нашли верхнюю челюсть, а рентгенографическая томография указала, что особи, которой принадлежал этот фрагмент, около одиннадцати миллионов лет, что относится к позднему миоцену, и она принадлежала взрослому примату. Однако, эксперты не смогли пока что установить точный вид животного.

Ученые уверены, что с помощью этой челюсти они смогут дополнить миграционную карту и эволюцию «великих обезьян», ведь раньше ничего подобного отыскать никому не удавалось в этом регионе.