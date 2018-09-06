В ложке соевого соуса содержится больше соли, чем в «Биг Маке» - исследование

Сегодня, 18:39 \\ Наука

Австралийские учёные 8 лет изучали содержание соли в различных соусах азиатской кухни и пришли к выводу, что любителям суши стоит пересмотреть свой рацион.

Редко когда суши употребляют без добавок, вроде рыбного или соевого соуса. Несмотря на то, что исследование проводилось с австралийскими производителями соусов, средний показатель содержания соли применим к показателю в мире. Учёные отмечают, что обычная столовая ложка соевого соуса содержит в среднем 61% суточной нормы соли для человека. Это в несколько раз больше, чем в стандартной порции «Биг Мака», в котором соли всего 38%.

Показатели колебались от 30% до 96% от суточной нормы. Наиболее солёными оказались именно рыбные соусы, с которыми учёные советуют быть особенно осторожными. Они напоминают, что регулярные превышения норм употребления соли грозят любителям соусов проблемами с артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь, говорят эксперты, повышается риск сердечного приступа.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Ученые объяснили тягу мужчин к красивому женскому белью на примере крыс

Канадские специалисты провели эксперимент, объясняющий влечение мужчин к женщине в красивом белье.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Возможности человеческого мозга: генетики разобрались в родословной трюфелей

Исследователи проследили историю четырёх видов трюфелей, предки этих грибов разделились...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

Учёные обнаружили связь между аутизмом и "маскулинным" мозгом

 В ходе исследования нейрофизиологи выяснили, что аутизм представляет собой экстремальную...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ