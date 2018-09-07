Ученые: 18 ноября солнечная буря может накрыть Землю

Ученые-астрофизики сделали предположение о сильной солнечной буре, которая может настигнуть Землю уже 18 ноября.

По словам специалистов, в атмосфере Солнца образовалась корональная дыра. Само отверстие небольшого размера, через него выходит газообразный материал с солнечными частицами, распространяясь глубоко в космос. Человечество находится как раз по направлению движения этих частиц.

Самыми безобидными последствиями этого явления ученые называют Северное и Южное сияние. Могут выйти из строя спутники и GPS-навигаторы. Явление может затронуть работу мобильных телефонов, спутникового телевидения. Могут пострадать линии электропередач, из-за чего электростанции потеряют определенный процент мощности.

Однако ученые опасаются и более страшных результатов. Благодаря магнитному полю Земли человек защищен от страшных радиационных облучений. Солнечные бури, нарушая магнитное поле, могут способствовать большему всплеску радиации и, соответственно, заболеваний раком. Самая мощная геомагнитная буря вистории – «Событие Кэррингтона» в 1859 году.