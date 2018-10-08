Ученые пугают разрушительным извержением супервулкана в Италии

В недрах земли накопилось очень много магмы, которая грозит выплеснуться на поверхность. Такое исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Группа вулканологов из Италии, Великобритании и Швейцарии изучили геологические образцы с Флегрейских полей - вулканического района неподалеку от итальянского города Неаполь. Они заметили пугающие признаки скорого извержения на юге Европы. В частности, постепенное усиление подземных толчков, давления, а также выбросы "холодной" магмы с высоким содержание воды. Исследователи прогнозирует разрушительную активность супервулкана уже в ближайшем будущем. Впрочем, подготовительная фаза может длиться и тысячи лет. Известно лишь, что магма поднялась на глубину трех километров.

Авторы статьи напоминают, что 40 тысяч лет назад на территории современной Италии произошло очень сильное извержение. Предположительно, оно спровоцировало резкое похолодание и гибель неандертальцев. 15 тысяч лет назад произошло ещё одно мощной событие, получившее название "неаполитанский желтый туф". В последний раз извержение на Флегрейских полях наблюдалась в 1538 году. В его результате появился шлаковый конус Монте-Нуово.