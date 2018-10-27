Ученые узнали о геологических секретах дна Марианской впадины

Ученые-геологи изучили дно Марианской впадины в том месте, где соприкасаются тихоокеанская и филиппинская тектонические плиты. Свои выводы они разместили в журнале Nature.

Было установлено, что во время движения тектонических плит в недра Земли попадает в 3 раза больше воды, чем думали ученые. Данный факт вносит изменения в понимание всего глубоководного строя планеты. Это может привести к большему количеству землетрясений: вода помогает образовываться магме, омывает разломы плит.

Раньше ученым трудно было определить точное количество воды, попадающей вглубь земной коры. Было известно то, что вода попадает при появлении новых тектонических плит или при трещинах в уже существующих.

Чтобы добыть новые факты, геологи применили датчики сейсмической активности, расположив их вокруг Марианской впадины. Приборы зарегистрировали звуки землетрясений, которые поступали от земной коры. Эти звуки поступали с замедлением на глубине 30 км ниже поверхности, что говорит о наполненности водой трещин в коре.

Согласно подсчетам, субдукция (пододвигание) плит на дне Марианской впадины втягивает миллион тонн воды за миллион лет. Это в 3-4 раза превышает старые показатели. Раньше геологи считали, что вода, которую поглощает кора, уходит обратно благодаря извержениям вулканов. Но вулканы не могли бы справиться с новым обнаруженным количеством воды.

Марианская впадина – самое глубокое место на Земле. В самом низком месте ее глубина немного превышает 11 км (впадина Челленджера).