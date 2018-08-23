Учёные: водохранилища не помогают в борьбе с засухой

Сегодня, 14:37 \\ Наука

Команда учёных из Уппсальского университета в недавнем исследовании обнаружила, что водохранилища, созданные с целью бороться с нехваткой воды, на самом деле оказывают прямо противоположный эффект. Исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.

Профессор Джулиано Ди Бальдассарр считает, что при строительстве водохранилищ необходимо брать во внимание два противоречивых фактора: цикл спроса и предложения и резервуарный эффект. Цикл спроса и предложения позволяет предсказывать, в каком случае при увеличении водоснабжения наступит увеличение спроса на воду, что в кратчайшие сроки компенсирует первоначальную выгоду от создания резервуаров. То есть чем больше воды, тем быстрее растёт на неё спрос. Когда где-то наступает нехватка жидкости, люди начинают расширять водохранилища, чтобы вызвать рост потребления воды до следующей нехватки.

Резервуарный эффект заключается в том, что сильная потребность в резервуарах способствует увеличению потенциального ущерба, вызванного засухой.

Геологи настаивают на том, чтобы остановить расширение водной инфраструктуры, а сосредоточиться на сохранении природных водных ресурсов. Например, вместо повышения водоснабжения сократить потребление воды. Хотя многие эксперты и согласны с позицией геологов, многие страны продолжают строить плотины и водохранилища.

Ранее учёные предполагали, что нехватка воды может стать причиной локальной ядерной войны.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Ученые объяснили тягу мужчин к красивому женскому белью на примере крыс

Канадские специалисты провели эксперимент, объясняющий влечение мужчин к женщине в красивом белье.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Возможности человеческого мозга: генетики разобрались в родословной трюфелей

Исследователи проследили историю четырёх видов трюфелей, предки этих грибов разделились...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

Учёные обнаружили связь между аутизмом и "маскулинным" мозгом

 В ходе исследования нейрофизиологи выяснили, что аутизм представляет собой экстремальную...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ