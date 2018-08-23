Учёные: водохранилища не помогают в борьбе с засухой

Команда учёных из Уппсальского университета в недавнем исследовании обнаружила, что водохранилища, созданные с целью бороться с нехваткой воды, на самом деле оказывают прямо противоположный эффект. Исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.

Профессор Джулиано Ди Бальдассарр считает, что при строительстве водохранилищ необходимо брать во внимание два противоречивых фактора: цикл спроса и предложения и резервуарный эффект. Цикл спроса и предложения позволяет предсказывать, в каком случае при увеличении водоснабжения наступит увеличение спроса на воду, что в кратчайшие сроки компенсирует первоначальную выгоду от создания резервуаров. То есть чем больше воды, тем быстрее растёт на неё спрос. Когда где-то наступает нехватка жидкости, люди начинают расширять водохранилища, чтобы вызвать рост потребления воды до следующей нехватки.

Резервуарный эффект заключается в том, что сильная потребность в резервуарах способствует увеличению потенциального ущерба, вызванного засухой.

Геологи настаивают на том, чтобы остановить расширение водной инфраструктуры, а сосредоточиться на сохранении природных водных ресурсов. Например, вместо повышения водоснабжения сократить потребление воды. Хотя многие эксперты и согласны с позицией геологов, многие страны продолжают строить плотины и водохранилища.

Ранее учёные предполагали, что нехватка воды может стать причиной локальной ядерной войны.