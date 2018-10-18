"Маленький апокалипсис": Ученые нашли древний кратер размером с Париж подо льдом Гренландии

Ученые обнаружили древний кратер подо льдом Гренландии. Он образовался из-за металлического метеорита. Диаметр кратера составляет 31 километр, а его общая площадь больше размеров Парижа.

Информация о такой находке была впервые опубликована в журнале Science Advances. По результатам исследований, метеорит мог упасть на Землю около 12 тысяч лет назад — когда заканчивался последний ледниковый период. Международная команда из Копенгагенского университета обнаружила этот кратер под глубоким слоем льда. Это первый в истории кратер, который был найдет в такой среде. Данное исследование велось около трех лет, начиная с 2015 года для проверки своего открытия. В период исследования, была задействована организация NASA, в том числе, американские спутники Terra и Aqua.

В ходе проверки была выяснена природа этого метеорита. Для анализов был взят кварцевый песок, который, как оказалось, имел признаки метеоритного воздействия. Также взяли анализы талой воды. Кроме того, была обнаружена повышенная концентрация никеля, кобальта, хрома и золота.

По словам ученых, лед должен был стереть все следы упавшего металлического метеорита, однако, явное место падения говорит о том, что он упал относительно недавно. А кратер появился до того, как территория начала покрываться льдом. Итоги подвел профессор Курт Кьяр — автор исследования.

Сам кратер вошел список 25 самых крупных кратеров на планете. Сегодня ученые пытаются определить влияние кратера на климат планеты.