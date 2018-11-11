В Якутии будут разрабатывать питание для экспедиции на Марс

В Республике Саха (Якутия) планируется создание испытательной лаборатории для оптимизации рациона астронавтов, которые полетят на красную планету.

Якутские ученые планируют создать испытательную площадку в условиях полярного круга для изучения поведения продуктов в экстремальных условиях. Главной задачей такого полигона станет разработка меню для будущей экспедиции на Марс и других затяжных путешествий в космосе. Данную информацию озвучил на пресс-конференции Михаил Лебедев, являющийся председателем «Якутского научного центра».

«Наш регион как нельзя лучше подходит для подобных исследований. В Якутии очень нестабильная температура. Зимой морозы доходят до 70 градусов, а летом возможна 50-градусная жара. Поэтому подбор сбалансированного питания имеет большую важность для якутов. Такие экстремальные атмосферные показатели станут отличной средой для испытаний различных продуктов, которые можно будет использовать в длительных космических экспедициях», - рассказал журналистам Лебедев. По его словам, научный центр Якутии давно исследует подобные вопросы. К примеру, местные ученые посчитали, что короткий период созревания ягод в тундре, делает их прекрасным вариантом для питания в космосе.