Плохое питание в детстве мешает оляпкам учить сложные песни

Репертуар самцов куда беднее, если они выросли в голодной семье. Об этом говорит статья в журнале PLOS One.

Благодаря пению у многих птиц происходит половой отбор. Чем красивее и сложнее песня - тем выше шанс получить расположение у самок. Сотрудники Ланкастерского экологического центра предположили, что вокальные способности самцов закладываются ещё в детстве, а стрессовые ситуации пагубно влияют на развитие области в переднем мозге.

Группа ученых во главе с Люси Магулаган провели исследование в районе английского города Седберг. Авторы отобрали 18 маленьких самцов оляпки, измерили вес, длину и пометили их тремя цветными кольцами, комбинация которых позволяла различать особей между собой. Орнитологи также проследили за жизнью птенцов в семье, обращая внимание на размер выводка и частоту кормления родителями. Три недели спустя исследователи записали и оценили пение подопытных в брачный период.

Как оказалось, плохое питание в многодетных семьях привело к явным недостаткам в области пения. Тощие самцы выучили в 1,6 раз меньше слогов. Вероятно, помешала плохая физическая форма. В то же время, хорошо откормленные оляпки из небольших выводков использовали более сложные композиции и пели до двух раз чаще. В будущем Люси Магулаган и её коллеги планируют подробнее изучить этот процесс и выделить биологические факторы.