Полеты в космос на "Союзах" станут возможны в 2019 году

Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая производит пилотируемые корабли «Союз», допускает возможность полетов в космос уже в 2019-2020 годах.

Корпорация разместила на своем сайте отчет, в котором прописана возможность возрождения космического туризма. В документе говорится, что коммерческие полеты пришлось временно остановить из-за потребности доставить на МКС иностранных космонавтов после окончания программы полетов американских шаттлов.

Также, важным моментов отчета является предполагаемое корпорацией снижение цен на туристические путевки в космос. Когда американские частные космические корабли начнут полеты, начнет развиваться и конкуренция. Но подобной конкуренции не будет в России, как обещает «Энергия».

Как только американские корабли докажут свою надежность, возрастет число конкурентов, что обрушит рыночную стоимость полетов. «Энергия» заверила, что на внутреннем рынке конкурентов не имеет.

NASA планирует приступить к использованию кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX) в конце 2019 - начале 2020 года.

Что касается стоимости космического туризма, первый турист Денис Тито отдал за полет 20 млн долларов, а не полетевшая британская певица Сара Брайтман собиралась отдать за путешествие в космос 52 млн долларов.

В сентябре текущего года «Энергия» совместно с SpaceX анонсировали возможность для космических туристов полетать вокруг Луны. Проект разрабатывался долгое время. Стоимость билета на облет Луны составит от 150 до 180 млн долларов.