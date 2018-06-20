Ночные бабочки прячутся от летучих мышей за акустическим камуфляжем

Сегодня, 18:32 \\ Наука

Крылья мотыльков Bunaea Alcinoe не отражают звуковые волны хищникам благодаря особой структуре крыльев. Об этом пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences из США.

 Летучие мыши охотятся в темноте, ориентируясь на сверхчувствительный слух. Они производят низкочастотные звуки, а затем узнают о расположении объектов благодаря эхолокации. Ученые отмечают, что в ходе революции развивались не только охотничьи способности летучих мышей, но и защитные свойства их жертв. Например, ночных бабочек.

Сотрудники Бристольского университета обратили внимание на один из видов и исследовали механизмы работы его крыльев. Как и у других сородичей, Bunaea Alcinoe обладают твердой хитиновой мембраной, натянутой между прожилками. Поверхность крыла сверху и снизу покрывают чешуйки, перекрывающие друг друга. Авторы работы подробно изучили, как такая структура влияет на аэродинамику.

Они определили структуру крыла на сканирующих и конфональных электронных микроскопах. Как оказалось, чешуя вибрирует на частотах 28,4, 65,2, и 153,1 килогерц, которые попадают в диапазон эхолокации летучих мышей. При этом размер отверстий на нижней и верхней поверхности крыла отличается. Такое строение создает акустический камуфляж, который поглощает волны хищника и прячет бабочек от их внимания. Попросту говоря, звук возвращается к летучим мышам слишком слабым для обнаружения добычи. Крыло Bunaea Alcinoe по прежнему сохраняет много загадок для исследователей. Авторы статьи планируют раскрыть их в дальнейшей работе.

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Автор - Александр Лубяной
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