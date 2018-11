Ночные бабочки прячутся от летучих мышей за акустическим камуфляжем

Крылья мотыльков Bunaea Alcinoe не отражают звуковые волны хищникам благодаря особой структуре крыльев. Об этом пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences из США.

Летучие мыши охотятся в темноте, ориентируясь на сверхчувствительный слух. Они производят низкочастотные звуки, а затем узнают о расположении объектов благодаря эхолокации. Ученые отмечают, что в ходе революции развивались не только охотничьи способности летучих мышей, но и защитные свойства их жертв. Например, ночных бабочек.

Сотрудники Бристольского университета обратили внимание на один из видов и исследовали механизмы работы его крыльев. Как и у других сородичей, Bunaea Alcinoe обладают твердой хитиновой мембраной, натянутой между прожилками. Поверхность крыла сверху и снизу покрывают чешуйки, перекрывающие друг друга. Авторы работы подробно изучили, как такая структура влияет на аэродинамику.

Они определили структуру крыла на сканирующих и конфональных электронных микроскопах. Как оказалось, чешуя вибрирует на частотах 28,4, 65,2, и 153,1 килогерц, которые попадают в диапазон эхолокации летучих мышей. При этом размер отверстий на нижней и верхней поверхности крыла отличается. Такое строение создает акустический камуфляж, который поглощает волны хищника и прячет бабочек от их внимания. Попросту говоря, звук возвращается к летучим мышам слишком слабым для обнаружения добычи. Крыло Bunaea Alcinoe по прежнему сохраняет много загадок для исследователей. Авторы статьи планируют раскрыть их в дальнейшей работе.