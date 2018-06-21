Белые ночи: как взрыв метеорита в Испании превратил ночь в день

Жители провинциального испанского городка Андалусия стали свидетелями необычного космического явления. Как говорят свидетели, на территории их города упал метеорит.

Ученые уже установили, что космический объект вошел в земную атмосферу со скоростью 100 000 км/ч. Когда метеорит еще находился на высоте 400 км., его уже можно было наблюдать. Поэтому, космическое тело сразу обнаружили работники, находящиеся в тот момент в обсерваториях Гранаде и Севилье.

Взрыв метеорита произошел на высоте 63 км. Он сопровождался настолько яркой вспышкой, что ночь на юго-востоке Испании как будто превратилась в день – вокруг стало очень светло. Никаких разрушений инфраструктуры и человеческих жертв это событие не принесло.

На данный момент, остается загадкой, почему сотрудники NASA, имя в своем распоряжении высокотехнологическое оборудование, никак не предупредили о приближении огромного метеорита. Над этим задумались многие представители научного сообщества.